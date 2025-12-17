19日午前3時29分ごろ、福島県で最大震度1を観測する地震がありました。【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE気象庁によりますと、震源地は福島県会津で、震源の深さはおよそ10km、地震の規模を示すマグニチュードは2.5と推定されます。この地震による津波の心配はありません。最大震度1を観測したのは、福島県の檜枝岐村です。【各地の震度詳細】■震度1□福島県檜枝岐村気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています