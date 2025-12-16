[12.18 SBSカップ第1節 静岡ユース 0-3 U-18日本代表 藤枝総合]2007年生まれ世代のU-18日本代表は、山口智・新監督の下で2年後のU-20ワールドカップへ向けて本格始動。「2025 SBSカップ国際ユースサッカー」初戦でMF木實快斗(北九州)が新体制のファーストゴールを決めた。木實は0-0の後半開始から左ウイングバックとして出場。「やっぱり結果で示したいっていうのも思いましたし、0-0という状態で前半ああいうゲームになっちゃ