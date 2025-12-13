レッドソックスの吉田正尚外野手（３２）が１８日、都内でノンフィクションライター・長谷川晶一氏との共著「決断−カンボジア７２時間−」（主婦の友社）の出版記念トークショー＆サイン本お渡し会に出演し、来年３月のＷＢＣ出場へ意欲を示した。２３年のＷＢＣでは、メジャー移籍１年目のシーズン直前ながら初出場し、世界一に貢献。連覇が懸かる舞台へ向けて「まだ何も決まっていないんですけど」と前置きした上で「日の丸