ハーゲンダッツクリスピーサンド「贅沢いちごミルク」ハーゲンダッツ ジャパンは、ハーゲンダッツクリスピーサンド「贅沢いちごミルク」、ハーゲンダッツ バー「ロイヤルミルクティークランチ」を来年1月20日から期間限定で発売する。クリスピーサンド「贅沢いちごミルク」は、いちごとミルクのコントラストが映える華やかな見た目と、贅沢なマリアージュが楽しめるアイスクリーム。果肉感のあるいちごソースを加えたミルクアイス