「ちふれ 薬用 美白クリーム TA＆NA」ちふれグループのちふれ化粧品は、有効成分トラネキサム酸とナイアシンアミドをダブルで配合（美白有効成分：トラネキサム酸、シワ改善・美白有効成分：ナイアシンアミド）した、シミ予防、シワ改善ができる部分用クリーム「ちふれ 薬用 美白クリーム TA＆NA」を、全国のドラッグストア、百貨店、ちふれグループ公式オンラインショップ「My CHIFURE Online」等で、来年2月1日から順次販売する