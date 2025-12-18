すかいらーくレストランツが運営するバーミヤンは、12月18日から、年末年始限定（なくなり次第終了予定）の「麻辣鍋」3種類を販売する。累計450万食（2024年3月14日から2025年11月30日までの販売実績）「麻辣湯」が“一人鍋”スタイルとなって3種類で新登場する。冬の贅沢食材「本ずわい蟹」をふんだんに使った一品や、「鶏肉」や「豚肉」などこだわり食材から選べる。また、卓上コンロが今回から導入開始。最後の一口まで熱々の鍋