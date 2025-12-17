ボートレース下関の「サンケイスポーツ杯準優進出バトル」が１８日に開幕した。山崎祥（２６＝山口）の初日は２、６号艇。前半１Ｒは２コースから艇団遅れのスタートとなったが１Ｍの粘り腰で引き波を抜け出し２着。後半８Ｒは大外からバック伸ばして４番手争い。道中も競り勝って４着を確保した。「足はいいです。手前からのつながりが良くて、その延長で伸びもいい。前半はペラを強気に叩き過ぎて回転不足。後半は少し回転