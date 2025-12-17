イギリスの中央銀行はインフレ圧力が緩和したと判断し、経済の下支えを図るため、政策金利を0.25％引き下げると発表しました。イギリスの中央銀行であるイングランド銀行は18日、政策金利を現在の4％から0.25％引き下げて、3.75％にすると発表しました。金利の引き下げは8月以来、3会合ぶりです。会合の委員9人のうち、ベイリー総裁を含む5人が利下げを主張した一方、残りの4人が据え置きを求めました。11月の消費者物価指数は去年