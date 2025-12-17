アメリカの11月の消費者物価指数は、前の年の同じ月から2.7％の上昇となり、市場予想を大幅に下回りました。アメリカの労働省が18日に発表した11月の消費者物価指数は、前の年の同じ月から2.7％上昇し、3.1％の上昇を見込んでいた市場予想を大幅に下回りました。伸び率は前回発表の9月分から0.3ポイント低くなりました。また、物価の変動が大きい食品とエネルギーを除いた指数は2.6％の上昇となっています。一方、11月まで続いた連