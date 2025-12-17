NY株式18日（NY時間11:21）（日本時間01:21） ダウ平均48245.86（+359.89+0.75%） ナスダック23138.00（+444.68+1.96%） CME日経平均先物49610（大証終比：+460+0.93%） 欧州株式18日終値 英FT100 9837.77（+63.45+0.65%） 独DAX 24199.50（+238.91+1.00%） 仏CAC40 8150.64（+64.59+0.80%） 米国債利回り 2年債 3.466（-0.017） 10年債 4.118（-0.035） 30年債 4.796