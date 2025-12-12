ボートレース多摩川の「四市組合設立５８周年記念ＢＴＳ市原カップ」は１８日、予選２日目が行われた。平山智加（４０＝香川）は２Ｒでは「１Ｍの手前で横からウオーターパンチをくらってどうしようもなかった」と５コースから５着に敗れたが、後半９Ｒはインから逃げて今節２勝目をゲット。得点率７・００の１１位タイで予選ラストに臨む。「足は中堅はしっかりあります。上位と比べると、その次かな。伸びで分のいい人もいま