西武が、ヤンキースを自由契約となったアラン・ウィナンズ投手（30）を獲得することが18日、分かった。近日中に発表される。3Aで今季12勝1敗、防御率1・63と圧巻の成績を残した技巧派右腕。ポスティングシステムで大リーグ移籍を目指す今井達也投手（27）に代わる活躍が期待され、移籍先の有力候補にも挙がっているヤ軍からの補強となった。西武が今オフの支配下外国人投手の補強第1弾として、ヤンキースから30歳右腕を獲得す