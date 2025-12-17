ドイツ1部の名門アイントラハト・フランクフルトは19日、スウェーデン1部ユールゴーデンのU-22日本代表DF小杉啓太（19）を完全移籍で獲得したと発表した。クラブは小杉とトップチームで契約し、2026年1月1日に移籍予定とし「我々は、優れたボールハンドリング技術に加え、高い労働倫理と走る意欲も兼ね備えた若き左サイドバック、小杉啓太選手と契約しました」と発表した。小杉はJリーグを経由せずに海外でプレーし、28年ロ