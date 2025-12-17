ヤクルトからポスティングシステムで大リーグ挑戦を目指す村上について、メジャー公式サイトが特集記事を組み、大半のメジャー球団が「一塁手として見ている」と報じた。交渉期限が米東部時間22日午後5時（日本時間23日午前7時）に迫る中、ポジションや現有戦力などから移籍先に適したチームとしてレッドソックス、パドレス、カブス、エンゼルスなどを列挙。期限までにまとまらず、ヤクルトに残留する可能性については「関係