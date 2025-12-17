レッドソックスの吉田が、都内で「決断―カンボジア72時間―」（吉田正尚、長谷川晶一著＝主婦の友社）の出版記念トークショーを行い、2大会連続で出場が期待される来年3月のWBCについて前向きな意思を示した。「何も決まってないけど」とした上で「日の丸を背負って戦うことはなかなか経験できない。またその一員に加われるように」と語った。24年10月に受けた右肩手術の影響で今季は55試合で打率.266、4本塁打。スローイ