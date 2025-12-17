ツインズで今季13勝のライアン、ともにメッツで12勝のホームズ、5勝の新人・マクリーンの3人の先発右腕が、来年3月のWBCに米国代表で出場することが17日（日本時間18日）、大会公式SNSなどで発表された。注目は今季は球宴に初選出された29歳のライアンで21年の東京五輪に続く代表入り。直球の平均球速は大リーグ平均を下回る93・6マイル（約151キロ）ながら、シュート回転する軌道が厄介で今季リーグ6位の194奪三振。連覇を狙