ボートレース住之江のＳＧ「グランプリシリーズ」は１８日、予選３日目が行われた。新開航（２９＝福岡）は２Ｒ、６コースから最内を差してバック２番手争いに進出。一度は４号艇の前田滉に２番手を譲ったが、道中追い上げ２周２Ｍで逆転し２着でゴールした。３日目を終えて２、１、３、２着とまとめ得点率８・００で７位タイ。準優好枠も狙える位置で予選最終日を迎える。舟足も「回して行って伸びは少し落ちたけど、ターン