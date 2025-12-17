ボートレース住之江のＳＧ「グランプリシリーズ」は１８日、予選３日目が行われた。中野次郎（４４＝東京）は３日目５Ｒ、６コースから最内を差してバック５番手も２周１Ｍで３番手争いまで浮上。瓜生正義との競り合いを制して３着でゴールした。「全部の足が良くなった。２日目まで普通だったが、上積みできた感じ」と機力アップに成功。初日の６着を巻き返して得点率は１８位タイ。２着条件の勝負駆けを成功させ２０２２年グ