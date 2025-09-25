2026年2月24日（火）、3650（サンロクゴゼロ）から新たにリリースされるリキッドアイライナーの2色、「アッシュブラック」と「カシスブラック」は、進化した「黒」を体現する絶妙な色味が特徴です。アイメイク初心者にも使いやすい機能性と、美しい仕上がり、耐久性を兼ね備えたこの新色は、どちらも目元にニュアンスをプラスして、より一層楽しくなるアイメイクを実現します。 「アッシュブラック」と「カシスブラッ