ボートレース住之江のＳＧ「第４０回グランプリ」は１８日、トライアル２ｎｄ初戦が行われた。賞金ランク３位、トライアル２ｎｄ発進となった佐藤隆太郎（３１＝東京）の初陣は１１Ｒ２号艇。１Ｍは２コースから差しに構えて３番手だったが、２Ｍで最後方まで下がり６着でのゴールとなった。それでも「まだ調整の余地はあるけど、ターン回りも悪くないし、足はまずまずだと思います」と機には好感触をつかんでいる。今回がグ