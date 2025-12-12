ユーロドルは１．１７ドル台前半での推移となっている。この日発表の米消費者物価指数（ＣＰＩ）が予想外に鈍化したことで、ドル安の反応が見られ、ユーロドルは１．１７６０ドル近辺まで上昇した。ただ、上値にも慎重になっているようで、買い一巡後は伸び悩む展開。 この日はＥＣＢ理事会の結果が公表され、予想通りに政策金利を据え置いた。ラガルド総裁は会見で「金利に関する全ての選択肢を残すことで一致