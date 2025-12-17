プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「豚プルコギ丼」 「崩し豆腐の野菜あん」 「カブのユズコショウ和え」 の全3品。 手早く作れるエスニックな丼に、豆腐が主役の体温まる副菜とサッパリとしたカブの副菜を添えた献立です。【主食】豚プルコギ丼 忙しい日に便利でボリューム感たっぷりの主食です。 ©Eレシピ 調理時間：20分 カロリー：774Kcal レシピ制作：料理家・ソムリエ