ベラルーシの国営通信ベルタによると、同国のアレクサンドル・ルカシェンコ大統領は１８日、同盟国ロシアの中距離弾道ミサイル「オレシュニク」がベラルーシで実戦配備されたと表明した。政府関係者らが参加する「全ベラルーシ国民会議」で述べた。オレシュニクの最大射程は５５００キロ・メートルとされ、露軍は昨年１１月、ウクライナ東部への攻撃に投入した。ロシアとベラルーシは、年内にベラルーシで実戦配備する方針を示