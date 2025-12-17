タイとカンボジアの軍事衝突をめぐり、カンボジア政府は18日、多くの日系企業が進出している北西部ポイペトをタイ軍が空爆したと発表しました。カンボジア政府は18日、タイ軍の戦闘機が北西部ポイペトに2発の爆弾を投下したと発表しました。具体的な場所や被害状況は明らかになっていません。ジェトロ（日本貿易振興機構）によると、タイと国境を接するポイペトには日系の製造業7社が生産拠点を置いていますが、衝突の激化によって