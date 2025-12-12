トッテナム・ホットスパーは、同クラブに所属するウェールズ代表FWブレナン・ジョンソンへのオファーに耳を傾ける構えのようだ。18日、イギリス『BBC』が報じている。現在24歳のB・ジョンソンは、ノッティンガム・フォレストの下部組織出身で2019年8月にトップチームデビュー。レンタル移籍を経て、主力に定着すると、2022−23シーズンには公式戦二桁ゴールを達成し、2023年夏にトッテナム・ホットスパーへの完全移籍が決定し