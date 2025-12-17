京都のDF宮本優太（26）が来季、保有権を持つ浦和に復帰する見通しとなった。流通経大から22年に浦和に加入。23年にベルギーのKMSKデインズに期限付き移籍したが、半年で浦和に復帰し24年から京都に期限付き移籍した。今季はセンターバックの主力としてクラブ史上最高の3位となったチームに貢献。右サイドバックでもプレーできる万能性を持つ。浦和は複数位置での起用も視野に主力候補として期待している。