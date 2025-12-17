ボートレース住之江のＳＧ「第４０回グランプリ」は１８日、トライアル２ｎｄ初戦が行われた。関浩哉（３１＝群馬）はトライアル２ｎｄ、Ｒ４枠から２着に食い込んだ。「バランスが取れている。スタートも全速で行けば余裕がある」と舟足にも好感触をつかんでいる。トライアル１ｓｔは３、１着でトップ通過。１１月徳山Ｇ?７２周年記念Ｖ、節前の福岡ＳＧチャレンジカップ優出、前節の下関Ｇ?７１周年記念でも優勝と