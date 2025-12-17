Ｊ１浦和から京都へ期限付き移籍していたＤＦ宮本優太（２６）が、来季は復帰することが１８日、決定的になった。運動量豊富な右サイドバック（ＳＢ）として２２年に流通経大から浦和に加入した宮本は、出場機会を求めて２４年に加入した京都で、２シーズンにわたりリーグ戦６６試合に出場。主にセンターバック（ＣＢ）として、１７１センチという身長の不利を補う危機察知能力を発揮し、今季は京都の３位躍進に貢献した。浦和は