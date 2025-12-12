ボートレース住之江のＳＧ「第４０回グランプリ」は１８日、トライアル２ｎｄ初戦が行われた。今年、馬場貴也（４１＝滋賀）は大スランプを経験し、さらに進化した。「今年は無理だなと思っていました。甲子園の優勝が大きかったですね」。５月のびわこ一般戦での優出後、４節連続での予選敗退。大きく気持ちが沈んだ。それでも、地元のびわこＧ?ボートレース甲子園を制覇し、スランプ脱出のきっかけをつかんだ。グランプリ