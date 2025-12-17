【Amazonセール：インテリア共和国】 開催期間：12月19日～12月31日23時59分 【拡大画像へ】 Amazonで、インテリア共和国のオープンシェルフなどがセール価格で販売されている。開催期間は12月19日～12月31日23時59分。 対象となっているのは、幅100cmの3段シェルフや幅45cmの5段シェルフなど、部屋や置き場所に合わせて段数や幅をセレクトできる。