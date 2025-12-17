19日0時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比240円高の4万9390円と急伸。日経平均株価の現物終値4万9001.5円に対しては388.50円高。出来高は5016枚となっている。 TOPIX先物期近は3373.5ポイントと前日比9ポイント高、TOPIXの現物終値比は16.61ポイント高で推移。 ○主要先物価格・0時00分時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 49390