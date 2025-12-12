男子世界クラブ選手権2025に出場している大阪ブルテオンの決勝ラウンド進出が決まった。 アジア準優勝クラブとして世界クラブ選手権に出場している大阪Ｂ。予選ラウンドでは欧州王者のペルージャ（イタリア）、南米王者で前回大会王者のクルゼイロ、アフリカ王者のスウェリー（リビア）と同じプールBに入ると、初戦のクルゼイロ戦にストレート勝利していたものの、第2戦のペルージャ戦ではフル