意外な企業が没入型体験イベントを開いています。神奈川・横浜市の山下ふ頭にある倉庫内に入ってみると、倉庫の壁いっぱいに絵画が広がっています。床や壁一面に投影される絵画の映像。12月20日から2026年3月末まで開催されるのは、「イマーシブアート」という没入型の美術作品を楽しめる「THE MOVEUM YOKOHAMA」。19世紀のウィーンの画家・クリムトやエゴン・シーレの世界観を最新のデジタル技術などで表現します。例えば、金が特
- 1. ひろゆき氏 中学時代に万引き
- 2. かなで 病院行くも医師にがく然
- 3. 城島 日テレの謝罪を拒絶したか
- 4. 貧困学生を嘲笑? ミス東大が物議
- 5. ａｅｓｐａ 紅白出場の方向性に変更なし ＮＨＫが定例会見で言及
- 6. 年内最後の年金 支給額引き上げ
- 7. ケーキに誤り…園児130人食べる
- 8. 夫の両手に皮下出血 ドアに跡も
- 9. 城島の謝罪拒否に「さすが」の声
- 10. ベッツ、WBCは出場辞退 「出るつもりだった」から一転…理由は妻が「いなかったら離婚すると」
- 1. 城島 日テレの謝罪を拒絶したか
- 2. 貧困学生を嘲笑? ミス東大が物議
- 3. 年内最後の年金 支給額引き上げ
- 4. ケーキに誤り…園児130人食べる
- 5. 夫の両手に皮下出血 ドアに跡も
- 6. 緊急避妊薬、2月販売開始 処方箋不要、薬剤師面前で
- 7. サウナ死亡「ジローラモ無関係」
- 8. まるで20代「童顔美熟女」の実像
- 9. 風俗の冷凍庫に乳児遺体 女逮捕
- 10. 来週は10年に一度レベルの高温か
- 1. 病院のトイレ利用→悲痛な訴え
- 2. 「年収の壁」引き上げで合意
- 3. 佳子さま突然の婚約発表の可能性
- 4. ユニクロの売り場から…完全消滅
- 5. 高市氏を巡る「裏切られた」の声
- 6. 画像の性的加工 被害8割が中高生
- 7. 火災も非常ボタン「電源切れ」
- 8. 高市内閣続けば…田原氏「危惧」
- 9. さすがチンピラ政党…維新「国保逃れ」脱法スキームが大炎上！ 入手した“指南書”に書かれていること
- 10. 小島よしおが語る「至福の時間」
- 1. 中国資本が買収→異様な光景に
- 2. 中国経済が迷走 八方ふさがりか
- 3. 「夢みたい」初来日で紅葉に感動
- 4. 中国経済が「膨張」不健全な現象
- 5. 指輪物語を生み出した伝説的作家・トールキンの人生に迫った伝記映画「TOLKIEN」最新予告編公開
- 6. 日本離れたくない 母国への恐怖
- 7. 中国が台湾売却計画に反対表明
- 8. 元夫の同意得ず 韓女優が娘出産
- 9. 年末を前に「冷え込む」米国
- 10. 韓国野球 日本人投手が7人所属
- 1. 高速道路でバイト 高時給の職種
- 2. 「餃子の王将ランチ」販売開始
- 3. スマホ新法施行で利用者恩恵も
- 4. 味の素に約150億の申告漏れ指摘
- 5. 都内6,980万円 ヤバいバルコニー
- 6. 「寿命短い」中古戸建て特徴3選
- 7. 「スマホ新法」対応策に懸念か
- 8. 「Wi-Fi」の正式名知っているか
- 9. サービス無料→有料へ変更に共感
- 10. 住宅ローンを取り巻く環境変化
- 1. NVIDIA「RTX 50」生産減の可能性
- 2. iPhoneが「スマホ新法」に対応
- 3. あらゆる銃火器の反動を再現＆本物の銃のように構えて射撃できるVRガンコントローラー「Haptic VR Gun」
- 4. 世界初8K 360度全景ドローン「Antigravity A1」日本上陸。Insta360らが立ち上げ
- 5. 『アントマン＆ワスプ』ネイルにソー＆ロキコーデで決める！ さりげなカワイく楽しむマーベル・ハロウィン
- 6. 【楽天モバイル】最強プランの致命的な欠点とは？8ヵ月間利用して感じたデメリット！Rakuten Linkの通信品質/通信速度/田舎での繋がりやすさなど
- 7. KDDI、フラッグシップスマホ「arrows Alpha」のメーカー版「M08」を公式Webストアで12月12日より販売開始！価格は8万2500円
- 8. 勃起できる人工ペニスの培養に成功、動物実験で性交と射精を確認。5年以内に人間で試験へ
- 9. 縦開き型フォルダブルスマホ「nubia Flip 3」が発表！日本ではFeliCa対応のワイモバイル版「A505ZT」が1月中旬発売
- 10. バッグを持たない旅のための「着る収納」。旅好きのためのシェルジャケット
- 11. 「一目惚れ」は「愛」ではなく「幻覚」か オランダでの研究
- 12. パソコン 驚異的な値上げ目前か
- 13. ITライター戸田覚、ASUS Zenbook S14を徹底レビュー「新CPUは今までと違う」
- 14. 「中国批判系」動画案件に批判
- 15. ChatGPTの「アダルトモード」、2026年に登場
- 16. OCNインターネット メリット解説
- 17. 美容師同士の恋愛「よくある!」
- 18. USEN、LGエレクトロニクスのKIOSK端末を利用した「USEN Ticket & Pay」提供開始
- 19. テスラ神話に陰り？「モデルY」「モデル3」の低価格モデルを投入するも、売上減に歯止めかからず
- 20. ネットブックとモバイラーの救世主！次世代の高速データ通信「WILLCOM CORE XGP」【最新ハイテク講座】
- 1. ベッツ、WBCは出場辞退 「出るつもりだった」から一転…理由は妻が「いなかったら離婚すると」
- 2. 平手打ち騒動のBD選手 引退表明
- 3. 山下泰裕氏 頸髄損傷後初の会見
- 4. フィギュア三原舞依が引退表明
- 5. 「彼を残すことが合理的なのか」昨季33発の日本人エースにまさかの不要論？ 地元メディアが去就に見解「パフォーマンスは落ち、自信も揺らいでいる」
- 6. 女子レスラーの奇策 米で波紋
- 7. 簡単に装着 布チェーンの装着法
- 8. WBC 録画放送含め地上波中継なし
- 9. 自前の歯ない プロレス練習実態
- 10. DeNA山崎 今季ブルペンで違和感
- 1. ひろゆき氏 中学時代に万引き
- 2. かなで 病院行くも医師にがく然
- 3. ａｅｓｐａ 紅白出場の方向性に変更なし ＮＨＫが定例会見で言及
- 4. 城島の謝罪拒否に「さすが」の声
- 5. 米倉涼子の自宅周辺で「異変」か
- 6. KAT-TUN解散原因「俺ではない」
- 7. ただの医者に…アイドルが報告
- 8. サウナ死亡 危険の意識なかった
- 9. 進次郎氏の総裁選敗北 父が一言
- 10. 春菜 浴場で「ここ女!」騒がれる
- 1. 疲労回復 20分間のストレッチ
- 2. TDS 来園者がやりがちな失敗5つ
- 3. 40代OLがもう買わない冬服 3選
- 4. ハニーズ 大人の即戦力ブーツ
- 5. 高見えすぎるしまむら最強の一着
- 6. 両親と同居で「気を遣う」と悩み
- 7. 蜷川実花ディレクションのウェディングドレス第2弾がお披露目。ブライズルームも大阪にオープン
- 8. はなまる アプリで感謝祭第7弾
- 9. 「お茶デート」が1番である理由
- 10. BOTANIST新ライン「SANTAL」誕生♡香りと補修力で美髪ケアを
- 11. 【クラランス】高島屋大阪店で輝くホリデーコレクションを開催！
- 12. もう迷わない 冬服の制服化テク
- 13. 【オイル美容】アルガンオイルの１００%活用術
- 14. 冬服は10着だけ ユニクロコーデ
- 15. ローソン 魅惑の新作スイーツ
- 16. 【テック磨けよ乙女！】 TVCMで話題！ ヤーマンの美顔器・美容器「RFボーテシリーズ」で本格ホームケア
- 17. 不貞がバレたあと、夫は位置情報を妻と共有し…。そのあと夫婦に訪れた、驚きの「ある変化」
- 18. 「落ち着いたら会うよ」…それ本気？言葉だけで動かない男性の見抜き方
- 19. 40・50代の毎日服 →【しまむら】が正解かも！ 大人が着回したい♡「おしゃれアイテム」
- 20. 女性がくも膜下出血発症する原因