「連絡くれるし、よく会うし、私のこと好きなんじゃ…？」と思っていたのに、気づけば関係が進展しない。そんな経験はありませんか？実はそれ、彼にとって“都合のいい女”ポジションになっている可能性大。今回は、男性が“本命ではない相手”に見せがちな行動を紹介します。深夜や暇つぶしの「今何してる？」LINE「ひま？」「今何してる？」と急に来るメッセージ。最初はドキッとするけど、それが毎回“彼の都合のいいタイミング