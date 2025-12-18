12月18日（木）、YOSHIKIはパークハイアット東京にて記者会見を行い、クラシカルコンサート「YOSHIKI CLASSICAL 2026 覚醒前夜 ー Tokyo 3 Nights 世界への第一章」の開催を発表した。公演は、2026年4月3日（金）から5日（日）までの3日間、東京ガーデンシアターにて開催される。本公演は、2024年に受けた自身3度目となる首の手術と、2025年を通じた長期のリハビリを経て実現するもので、YOSHIKIにとって本格的なアーティスト活動