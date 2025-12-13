通信業界を中心に活躍するライター4人と編集長の関口による「スマホ会議（仮）」。今回は2025年に発売されたスマートフォンについて振り返っていきます。 今年のトレンドは「薄型化」 関口 年末ということで、今年の総括と言いますか、印象に残った端末についてお話しいただきたいと思います。 石川氏 近年はスマートフォンがなかなか進化しないと言われてきましたが、今年は全体的に面白い