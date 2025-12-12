【銀河帝国軍 戦艦 ブリュンヒルト】 12月19日 発売 価格：9,680円 コトブキヤは、プラモデル「銀河帝国軍 戦艦 ブリュンヒルト」を12月19日に発売する。価格は9,680円。 本商品は、「銀河英雄伝説 Die Neue These」より、ラインハルト・フォン・ローエングラムの座乗する戦艦「ブリュンヒルト」を1/3000スケール（約345mm）で商品化したもの。メカデザインを担当