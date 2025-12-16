【Amazon OKP Life ロボット掃除機セール】 セール期間：12月19日0時～2026年1月1日23時59分 Amazonは、OKP Lifeのロボット掃除機をセール価格で販売している。セール期間は2026年1月1日23時59分まで。 本セールではOKP Lifeのロボット掃除機「K5 Ultra」が特別価格で販売される。 「K5 Ultra」は最新ToFレーザー技術が採用され、暗闇