アメリカのトランプ大統領は17日、国民向けの演説を行い、就任後、アメリカは「世界で最高の国になった」と功績を強調しました。トランプ大統領：この11カ月、我々はどの政権よりワシントンに最高の変化をもたらした。ホワイトハウスで行われた演説の冒頭で、トランプ大統領は「過去4年間アメリカは不法移民などに支配されてきた」とバイデン前政権の批判から切り出しました。その上で、現政権では「犯罪者を国外追放し、かつてな