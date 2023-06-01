¡Ú¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¶¦Æ±¡Û18Æü¤Î¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯³ô¼°»Ô¾ì¤Î¥À¥¦¹©¶È³ô30¼ïÊ¿¶Ñ¤ÏÈ¿È¯¤·¡¢¸áÁ°10»þ¸½ºß¤ÏÁ°ÆüÈæ317.04¥É¥ë¹â¤Î4Ëü8203.01¥É¥ë¤òÉÕ¤±¤¿¡£Ä«ÊýÈ¯É½¤µ¤ì¤¿11·î¤ÎÊÆ¾ÃÈñ¼ÔÊª²Á»Ø¿ô¡ÊCPI¡Ë¤ò¼õ¤±¤ÆÊÆÄ¹´ü¶âÍø¤¬Äã²¼·¹¸þ¤È¤Ê¤ê¡¢¤³¤ì¤ò¹¥´¶¤·¤¿Çã¤¤ÃíÊ¸¤¬Àè¹Ô¤·¤¿¡£