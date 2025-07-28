2025Ç¯¤Î¥Û¥ê¥Çー¥·ー¥º¥ó¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¿·ºî¥é¥ó¥¸¥§¥êー¤¬ÅÐ¾ì¡ªZÀ¤Âå¤Ë°µÅÝÅª¤Ê»Ù»ý¤ò½¸¤á¤ë°ËÆ£Åí¡¹¤¬¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤¹¤ë¡ÖRosem¡Ê¥í¥¼¥à¡Ë¡×¤Ï¡¢´ÅÈþ¤Ç¥É¥é¥Þ¥Á¥Ã¥¯¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬ÆÃÄ§¤Î¥Û¥ê¥Çー¥é¥ó¥¸¥§¥êー¤ò12·î4Æü(ÌÚ)¤è¤êÈÎÇä³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£ÆÃÊÌ¤ÊÌë¤ò²Ú¤ä¤«¤Ë±é½Ð¤¹¤ë¡Ö¥ë¥Óー¥ì¥Ã¥É¡×¤È¡Ö¥Ñー¥ë¥Û¥ï¥¤¥È¡×¤Î2¿§¤Ï¡¢¤É¤Á¤é¤â»ëÀþ¤òÃ¥¤¦Ì¥ÎÏÅª¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¡£¼«Ê¬¤òµ±¤«¤»¤ëÆÃÊÌ¤Ê