鹿屋市の国道で１７日、乗用車にはねられ、意識不明の重体となっていた男性が１８日夜、死亡しました。 この事故は、１７日午後９時ごろ、鹿屋市串良町細山田で、国道２６９号を歩いていた男性が、直進してきた乗用車にはねられたものです。 はねられたのは、大崎町の無職・村野悦朗さん（６７）で、胸や腰を強く打つなどし、意識不明の重体となっていましたが、警察によりますと、１８日午後８時すぎ、搬送先の病院で死亡しまし