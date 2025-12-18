鹿児島県西之表市で１８日午後、火事があり、住宅１棟が全焼しました。 種子島警察署によりますと、１８日午後５時すぎ、西之表市西之表の会社員・河口ヨシ子さん（６０）の住宅で「ボイラーから出火している」と、河口さんの次女から消防に通報がありました。 火はおよそ２時間半後に消し止められましたが、この火事で、河口さんの木造平屋の住宅１棟・およそ７５平方メートルが全焼しました。 河口さんは長男、長