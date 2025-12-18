元総務大臣の片山虎之助さんが18日、老衰のため都内の病院で亡くなりました。90歳でした。片山さんは1989年の参議院選挙で初当選。初代の総務大臣や自民党・参院幹事長などを歴任しました。自民党を離党したあとは、「日本維新の会」の共同代表を務め、2022年に政界を引退しました。