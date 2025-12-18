日銀は19日の金融政策決定会合で、政策金利を30年ぶりの高い水準となる0.75％に引き上げる見通しです。18日から2日間の日程で始まった日銀の金融政策決定会合。19日の会合で、政策金利を現在の0.5％から0.75％に引き上げることが確実視されています。来年の春闘で賃上げの高い伸びが期待できるほか、低い金利を維持して円安が長引けば、想定以上にインフレが長引くとの警戒感が日銀内にあるためです。0.75％という金利は、およそ30