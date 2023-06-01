2000¡ÊÊ¿À®12¡ËÇ¯12·î19Æü¡¢»ÈÍÑºÑ¤ß³ËÇ³ÎÁ¤¬¡¢ÀÄ¿¹¸©Ï»¥±½êÂ¼¤ÇÆüËÜ¸¶Ç³¤¬·úÀßÃæ¤ÎºÆ½èÍý¹©¾ìÉßÃÏÆâ¤Ë±¿¤Ó¹þ¤Þ¤ì¤¿¡£½é¤á¤Æ¤ÎËÜ³ÊÈÂÆþ¤Ç¡¢È¿ÂÐÇÉ¤ÎÅÜ¹æ¤ÎÃæ¡¢Í¢Á÷ÍÆ´ï¤òÀÑ¤ó¤ÀÂç·¿¥È¥ì¡¼¥é¡¼4Âæ¤¬ÅþÃå¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢ºÆ½èÍý¹©¾ì¤Ï´°À®±ä´ü¤ò·«¤êÊÖ¤·¡¢ÃùÂ¢»ÜÀß¤ÏËþÇÕ¡£¸½ºß¤Ï26Ç¯ÅÙÆâ¤Î´°À®¤òÌÜÉ¸¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£