中国メディアの新黄河によると、中国陝西省銅川市の小学校教員が、チャットアプリの100人余りが参加しているグループに「クラス全員インフルエンザにかかってしまえ」などと児童を呪うような書き込みをし、スクリーンショットされてネット上にさらされた。地元の教育局は16日、新黄河の取材に応じ、この教員を停職にした上で調査を進めていると明らかにした。中国メディアの頭条新聞は16日、微博（ウェイボー）への投稿でこの問題