【ロンドン共同】フィンランドで連立与党を組む右派政党フィン人党の議員が、アジア人差別として知られる「つり目」ポーズを取った問題で、党幹部のマケラ氏は18日、議員2人に厳重注意したと明らかにした。地元メディアが報じた。