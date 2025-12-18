ダンス＆ボーカルグループ「ＧＥＮＥＲＡＴＩＯＮＳ」が１８日、ららアリーナ東京ベイ（千葉県船橋市）で全国ツアー「ＧＥＮＥＲＡＴＩＯＮＳＬＩＶＥＴＯＵＲ２０２５”６ＩＸＳＥＮＳＥ」の最終公演を開催した。８都市１４公演をめぐった同ツアーの千秋楽では、今年リリースしたメンバープロデュース曲６曲のほか、代表曲の「ＡＧＥＨＡ」や「Ｅｖｅｒｇｒｅｅｎ２．０」など全３２曲を披露した。今年はメンバ