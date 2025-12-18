来年１月２、３日に行われる第１０２回東京箱根間往復大学駅伝競走（箱根駅伝）を前に、駒大のエース佐藤圭汰（４年）が?花の２区?での勝負に意欲を見せた。佐藤は６月に恥骨の炎症が発覚し、先月の全日本大学駅伝で復帰。ケガ明けながら７区で区間３位と、チームの優勝に貢献した。１８日には佐藤の他、エントリー選手１６人がオンラインで取材に応じた。佐藤は希望区間を２区とし、「各校のエースが集う区間なので、そこで